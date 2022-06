Voluntários atendem animais em situação de rua gratuitamente em Porto Alegre

publicidade

Mesmo o frio e o vento congelantes da manhã deste sábado não impediram mais uma ação social do grupo Médicos-Veterinários de Rua, realizada abaixo do viaduto Imperatriz Leopoldina, no bairro Farroupilha, em Porto Alegre, como ocorre uma vez a cada mês. Profissionais e estudantes da área e medicina veterinária atenderam animais companheiros de pessoas em situação de rua, acompanhados de seus tutores. A ação ocorreu em conjunto com o Prato Feito das Ruas, que distribuiu marmitas no mesmo local.

Uma vez por mês, o grupo de veterinários, braço do projeto do Médicos do Mundo, promove consultas clínicas, vacinação, aplicação de vermífugos, antipulgas e medicamentos, doação de roupas e rações, tudo de maneira gratuita. “Para nós é prazeroso, porque estamos trazendo todo nosso conhecimento para a rua, especialmente às pessoas que não têm condições de pagar por um atendimento particular. E para os estudantes, é uma oportunidade de crescimento profissional”, afirma a médica veterinária Cíntia Dias da Costa, uma das coordenadoras do projeto.

Gilceu do Nascimento levou o cão Chuvisco, de 1 ano, para ser atendido. Ele elogiou o trabalho dos profissionais veterinários e soube que seu companheiro está saudável. O animal recebeu ainda a aplicação de um antipulgas. “Não conhecia o projeto, mas fui indicado a ele por uma senhora que conversou comigo no Centro, há alguns dias”, disse. O cão, por sua vez, demonstrou tranquilidade ao ser atendido. Por ora, o projeto não tem outros patrocínios, mas novas parcerias estão no escopo dos profissionais para as próximas ações.

A coordenadora do Prato Feito nas Ruas, Rose Carvalho, conta que seu projeto, iniciado há seis anos, distribui em torno de 1,5 mil marmitas todos os sábados. Algumas das pessoas acabam trazendo também seus animais, o que incentiva a realização de parcerias como esta e outras que a ação possui. “É cada um se unindo. A gente consegue servir um pouco mais estas pessoas que estão precisando de saúde, alimento, tudo o que envolve esta parte social”, conta ela, dizendo que o Prato Feito nas Ruas agrega em torno de cem voluntários.

Gabriela Cereser Kassick, estudante de Medicina Veterinária da UFRGS, foi uma das que atendeu o cão Chuvisco e faz parte do Médicos-Veterinários de Rua desde o começo deste ano. “Acho muito importante poder utilizar este conhecimento e aprender também com as pessoas e os demais profissionais. É muito bom poder ouvir todas estas histórias”, diz. Os veterinários recebem doações para a manutenção do projeto, que também visita comunidades vulneráveis da Capital. Outra das ações é a chamada Sexta dos R$ 5, no qual a comunidade pode doar este valor para a chave Pix vetsderua.rs@gmail.com, que é revertido em itens para manter o movimento ativo.