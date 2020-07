Webnário debate políticas públicas para combater o avanço da Covid-19 na região Sul

publicidade

Em webinário do Ministério Público Federal (MPF) com representantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, foram debatidas as políticas públicas instituídas para combater o avanço da Covid-19 na região Sul. Procuradores regionais dos Direitos do Cidadão dos três estados conversaram sobre o tema. A procuradora Suzete Bragagolo, comentou a situação no RS.

Segundo avaliação de Suzete, houve uma evolução na transparência e no diálogo do MPF com o Estado e as instituições ligadas ao combate da doença. “Ainda temos muitos desafios, principalmente, quanto aos medicamentos para intubação e aos leitos hospitalares, que ganharam um incremento no RS, mas ainda faltam profissionais no mercado”, apontou, citando o Hospital de Clínicas como exemplo. A procuradora elogiou o modelo de distanciamento controlado implementado pelo governo gaúcho.

O secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, coronel Luiz Otávio Franco Duarte, cobrou a falta de registros no sistema e-SUS Notifica, por parte dos hospitais para agilizar reforços do governo federal aos estados. A procuradora Suzete Bragagolo ressaltou a proximidade do MPF e do Ministério Público Estadual (MPE) dos hospitais. “Aqui no RS, existe um trabalho bem próximo nos municípios de abrangência da Procuradoria da República. Acompanhamos diariamente se os hospitais estão notificando os casos. Quando os hospitais estão há mais de 24 horas de alimentar o sistema, aparece o alerta. Então, sempre há esta interlocução, estamos acompanhando de perto”, frisou. A taxa de ocupação de leitos é de 74% e apenas sete hospitais gaúchos ficarma mais de um dia sem fazer notificações, segundo a procuradora.

O evento virtual, organizado pelo Núcleo de Apoio Especializado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) na 4ª Região, contou com explanação do professor de infectologia da UFRGS, Luciano Goldani, sobre a doença. Participaram, ainda, representantes do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).