Índia registra recorde global de mais de 314,8 mil casos de Covid-19 em 24 horas

Índia relatou nesta quinta-feira, 314.835 novos casos de Covid-19 em 24 horas, o maior salto já visto no mundo no número de infecções em um único dia. O país do sul da Ásia contabiliza agora 15,9 milhões diagnósticos positivos desde o início da pandemia. Fica em segundo lugar, com menos registros apenas do que os Estados Unidos, que têm quase 31,9 milhões de casos, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins.

Mortes por Covid-19 na Índia somaram 2.104 nas últimas 24 horas, elevando o total acumulado para 184.657, de acordo com atualização do Ministério da Saúde indiano. Enquanto isso, o primeiro-ministro Narendra Modi manteve na quinta-feira uma reunião de alto nível sobre o fornecimento e disponibilidade de oxigênio em toda a Índia. Na reunião, ele apelou ao uso de formas inovadoras de fornecer suporte de oxigênio às unidades de saúde.

O Ministério de Assuntos Internos emitiu uma ordem sob a Lei de Gerenciamento de Desastres para proibir o fornecimento de oxigênio para fins industriais. A ordem dizia que o movimento interestadual de veículos de oxigênio não pode ser interrompido. Os fornecedores de oxigênio não podem se restringir a fornecer oxigênio apenas no estado onde a planta está localizada.