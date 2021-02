Acidente de avião em El Salvador deixa três mortos e um ferido

publicidade

Três pessoas morreram e uma ficou ferida neste sábado em um acidente de avião na periferia leste da capital de El Salvador, informaram fontes oficiais. "Graças à rápida resposta do pessoal da Força Aérea junto com membros do Corpo de Bombeiros, foi possível o resgate com vida de uma pessoa que sofreu um acidente com uma aeronave particular, no qual três pessoas morreram", disse o ministro da Defesa, René Francis Merino, no Twitter.

Felicidades al personal de la Fuerza Aérea por la pronta respuesta quienes en no más de cinco minutos reaccionaron, logrando salvar a un sobreviviente. Excelente apoyo de @BomberosS, @alertacomando y @CvsOficial. Los helicópteros también sirven para salvar vidas. pic.twitter.com/aShXunQmEC — René Francis Merino Monroy (@merino_monroy) February 20, 2021

O avião particular, cujo modelo não foi especificado, caiu em terra logo após decolar de um aeroporto na cidade de Ilopango, 11 km a leste de San Salvador. Os corpos das três pessoas falecidas foram deixados perto dos destroços da aeronave, em uma área pouco povoada.

A pessoa que sobreviveu ao acidente foi levada para um hospital em um helicóptero da Força Aérea. As autoridades da Aviação Civil informaram em sua conta no Twitter que estão investigando as causas do acidente.