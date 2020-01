Acusação contra Trump é lida no Senado dos EUA

publicidade

Os dois artigos de impeachment contra Donald Trump foram lidos nesta quinta-feira no plenário do Senado dos Estados Unidos antes do início do julgamento histórico contra o presidente americano. "Em sua conduta e violando seu juramento constitucional, Donald J. Trump abusou dos poderes da presidência", disse o representante Adam Schiff, um dos relatores da Câmara que liderará a acusação ao presidente, em leitura do primeiro artigo de impeachment.