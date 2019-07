Além de garantir Brexit, Boris Johnson promete consertar crise da assistência social no Reino Unido

publicidade

Além de garantir que finalizará o processo do Brexit até 31 de outubro, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, prometeu em seu discurso inicial em frente ao número de 10 de Downing Street uma série de mudanças internas, como mais policiamento nas ruas e maior eficiência no Serviço Nacional de Saúde (NHS ). "Meu trabalho é garantir que vocês não tenham que esperar três semanas para ver o seu médico – e nós começamos a trabalhar nesta semana, com 20 novas atualizações hospitalares, e garantindo que o dinheiro para o NHS realmente chegue à linha de frente. Meu trabalho é proteger você ou seus pais ou avós do medo de ter que vender sua casa para pagar os custos dos cuidados", comentou, afirmando que vai "consertar a crise da assistência social de uma vez por todas com um plano claro que preparamos para dar a cada pessoa mais velha a dignidade e a segurança que elas merecem".

O líder do Partido Conservador também anunciou aumento no nível de financiamento por aluno nas escolas primárias e secundárias. "E esse é o trabalho que começa imediatamente por trás daquela porta negra. E embora eu esteja hoje construindo uma grande equipe de homens e mulheres, assumirei responsabilidade pessoal pela mudança que quero ver".

Johnson afirmou que uma de suas missões é "ser primeiro-ministro de todo o Reino Unido", o que significa significa "unir o nosso país, respondendo, finalmente, ao apelo das pessoas esquecidas e das cidades deixadas de lado, renovando física e literalmente os laços que nos unem". "Assim, com ruas mais seguras e melhor educação e novas infraestruturas fantásticas de estradas e caminhos-de-ferro e banda larga total em fibra, aumentamos os níveis da Grã-Bretanha com salários mais elevados e maior produtividade”.

O premiê de 55 anos disse que fechará a lacuna de oportunidades, possibilitando que milhões de jovens possuam suas próprias casas e dando aos negócios a confiança para investir. Em quase 11 minutos de discurso, defendeu que é hora de descentralizar o poder produtivo de Londres e espalhá-lo para todos os cantos da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Chamou, então, os países que constituem o Reino Unido de “incrível quarteto”, ressaltando que juntos são muito mais do que a soma de suas partes e possuem marca e personalidade política admiradas e amadas em todo o mundo.

“Pela nossa criatividade, pelo nosso humor, pelas nossas universidades, pelos nossos cientistas, pelas nossas forças armadas, pela nossa diplomacia, pelas nossas igualdades que insistimos - seja de raça, gênero ou LGBT ou o direito a todas as meninas do mundo a 12 anos de educação de qualidade. - e pelos valores que representamos em todo o mundo. Todos conhecem os valores que nossa bandeira representa. Representa a liberdade e a liberdade de expressão e o habeas corpus e o estado de direito e, acima de tudo, representa a democracia”, bradou.