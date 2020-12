Alemanha diz que iniciará vacinação contra a Covid-19 em 27 de dezembro

publicidade

A Alemanha prevê iniciar sua campanha de vacinação contra a Covid-19 em 27 de dezembro nas residências para idosos, informaram nesta quarta-feira as autoridades sanitárias.

"O ministro federal de Saúde, Jens Spahn, informou à Conferência de ministros da Saúde [regionais] da aprovação e distribuição da vacina da BioNTech. A data do início das vacinações contra o novo coronavírus está marcada para 27 de dezembro", informou o comunicado desta conferência.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, havia afirmado hoje que os 27 membros da União Europeia começarão suas campanhas de vacinação no mesmo dia. "Começaremos assim que possível a vacinação, todos juntos, os 27, no mesmo dia, da mesma maneira que enfrentamos esta pandemia", disse a alemã em discurso no Parlamento Europeu. "Para controlar a pandemia, precisaremos vacinar até 70% da população. Esta é uma tarefa enorme", destacou.