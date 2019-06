Após 137 anos, Sagrada Família de Barcelona obtém permissão de obras

publicidade

Depois de 137 anos sendo construída "de forma ilegal", a emblemática basílica da Sagrada Família de Barcelona, projetada pelo arquiteto Antoni Gaudí, terá uma licença de obras concedida nesta sexta-feira pela prefeitura desta cidade espanhola. A Câmara Municipal aprovou a concessão desta licença por 4,6 milhões de euros ao templo católico que, como se descobriu em 2016, esteve construindo sem permissão urbanística desde 1882.



A responsável municipal de urbanismo, Janet Sanz, celebrou que tenham conseguido "resolver uma anomalia histórica da cidade: que uma obra emblemática como a Sagrada Família (...) não tivesse licença de obras, que estivesse fazendo de forma ilegal". A licença obtida pela comissão construtora da basílica contempla a conclusão do templo em 2026, com uma altura máxima de 172 metros e um orçamento de 374 milhões de euros.



A junta encarregada de sua construção argumentou que Gaudí pediu permissão de obra em 1885 à prefeitura de Sant Martí, um povoado agora absorbido dentro de Barcelona, e nunca recebeu resposta. Nas negociações com a prefeitura de Ada Colau (esquerda) também foi acertado, em outubro passado, o pagamento de 36 milhões de euros extras à Câmara de modo a contribuir para a melhora do urbanismo, da mobilidade e da limpeza do monumento. Projetada pelo famoso arquiteto catalão Antoni Gaudí, criador também da Casa Batlló, ou Park Güell, a Sagrada Família foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 2005.



Financiada unicamente pelas doações dos fiéis e dos ingressos dos turistas, sua construção começou em 1882 e deve terminar em 2026, coincidindo com o centenário do falecimento de Gaudí. É o monumento mais visitado de Barcelona, com 4,5 milhões de pessoas em 2017, e uma das principais atrações turísticas do país.