Após incêndio, Notre Dame celebra primeira missa neste sábado

publicidade

O arcebispo de Paris, Monsenhor Michel Aupetit celebra na tarde deste sábado a primeira missa em Notre Dame desde o incêndio que destruiu parcialmente a catedral há dois meses. "Por evidentes razões de segurança", segundo a diocese de Paris, a cerimônia não será aberta ao público, mas terá transmissão ao vivo pela emissora católica KTO.

Cerca de trinta pessoas, a metade delas sacerdotes, assistirão à missa de uma hora, prevista para as 18h locais (13h de Brasília) na capela localizada atrás do coro, um lugar onde está garantida a segurança. À exceção dos sacerdotes responsáveis por celebrar a missa, todos que estiverem no local deverão usar um capacete. O incêndio da catedral em 15 de abril provocou grande comoção em todo o mundo e um impulso de solidaridade para salvar e restaurar este local emblemático da capital francesa e patrimônio mundial da Unesco.