Apoio de japoneses à liderança feminina ultrapassa 80%

publicidade

A maioria absoluta dos eleitores japoneses apoia a ideias da ascensão de uma mulher ao trono de Crisântemo, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, no momento em que a família real enfrenta pressões por não ter um herdeiro masculino direto.



A pesquisa da agência Kyodo mostra que 81,9% dos japoneses apoiam a ideia de uma mulher no trono, contra apenas 13,5% que são contrários. A sondagem ouviu 1.009 pessoas escolhidas aleatoriamente. Os resultados confirmam tendências que já haviam sido reveladas por pesquisas nos anos anteriores.



A coroa japonesa atualmente tem três herdeiros: o príncipe Akishino, 53 anos, irmão do imperador Naruhito; seu filho Hisahito, 13 anos, e o príncipe Hitachi, 83 anos, tio do atual imperador. O imperador Naruhito e sua esposa Masako têm apenas uma filha, a princesa Aiko, de 17 anos.



A rígida tradição imperial japonesa não apenas veta o acesso de uma mulher ao trono, como também determina que ela perde sua condição real se decidir casar com um cidadão comum, o que significa que neste cenário seus filhos também são separados da linha de sucessão. Desta maneira, a dramática ausência de herdeiros homens reacendeu o debate sobre a possibilidade de que uma mulher ascenda ao trono.



O porta-voz do governo, Yoshihide Suga, afirmou que o assunto seria estudado com cautela após as cerimônias de coroação de Naruhito. Na semana passada, um grupo de políticos propôs a adoção de uma lei especial para permitir que homens pertencentes a linhas da família real que foram abolidas depois da Segunda Guerra Mundial possam ser considerados sucessores ao trono.