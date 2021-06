Argentina supera controle de qualidade de instituto russo para produzir a vacina Sputnik

publicidade

A Argentina conseguiu superar de maneira satisfatória o controle de qualidade do instituto russo Gamaleya no primeiro lote da vacina Sputnik V produzido em seu território, anunciou a ministra da Saúde, Carla Vizzotti.

"O Instituto Gamaleya confirmou o controle de qualidade satisfatório dos três lotes de cada um dos componentes, três do componente um e três do componente dois, que foram enviados há algumas semanas, formulados e envasados no (laboratório) Richmond da Argentina para seu controle de qualidade", disse Vizzotti em uma entrevista coletiva.

A farmacêutica privada Richmond produziu um lote de teste de 21 mil doses que foi transportado à Rússia. A partir deste resultado "vamos avançar firmemente na importação de antígenos para que a Argentina seja parte da cadeia de produção", afirmou a ministra.

De acordo com o planejamento original, o laboratório argentino começará este mês com a produção de um milhão de doses mensais por um ano até o fim da construção de uma nova fábrica, onde pretende alcançar 5 milhões de doses por mês, o que fará do país o primeiro da América Latina a produzir a vacina Sputnik V - fármaco que já foi aprovado em mais de 60 países e tem eficácia de mais de 90%, segundo estudos.

Pioneira na América Latina

Em 23 de dezembro de 2020, a Argentina foi o primeiro país da América Latina a aprovar o uso da Sputnik V, um dia antes de receber a primeira carga de 300 mil doses que permitiu, em 29 de dezembro, iniciar o processo de vacinação.

A ministra também afirmou que a Argentina está perto de alcançar 20 milhões de vacinas recebidas: nos próximos dias devem chegar ao país 1,3 milhão de doses da Sputnik V e 900 mil doses da AstraZeneca. Até terça-feira, a Argentina aplicou 12,8 milhões de doses de vacinas contra a covid-19.

Momento Crítico

O país enfrenta o pior momento da pandemia, com mais de 3,8 milhões de contágios e 78.733 mortes em uma população de 45 milhões de habitantes.

A média de casos da última semana, quando foram respeitadas medidas mais rígidas para o deslocamento da população, caiu 8% na comparação com a semana anterior, disse Vizzotti, "mas permaneceu elevada, com 26.200 casos diários". A ocupação nas UTIs alcançou o máximo na terça-feira, com 7.417 pacientes internados com Covid-19.

