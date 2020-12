AstraZeneca e Rússia anunciam testes clínicos conjuntos de vacinas

publicidade

O laboratório britânico AstraZeneca e a Rússia anunciaram nesta sexta-feira testes clínicos conjuntos que combinam suas duas vacinas contra o novo coronavírus. "Anunciamos um programa de testes clínicos para avaliar a segurança a imunogenicidade da combinação da ASD1222, desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford, e Sputnik V, desenvolvida pelo instituto de pesquisa Gamaleya", anunciou a unidade da AstraZeneca na Rússia em um comunicado. Os testes incluirão voluntários com mais de 18 anos. As duas vacinas usam adenovírus.

Em um comunicado publicado nesta sexta-feira, o Fundo Soberano Russo, que participa no desenvolvimento da vacina, afirma que propôs em novembro a AstraZeneca o uso de um dos dois componentes da vacina Sputnik V.

"A AstraZeneca aceitou a proposta (...) de usar um dos dois vetores da vacina Sputnik V nos testes clínicos adicionais de sua própria vacina, que começarão antes do fim do ano", indicou o fundo soberano. "As combinações das diferentes vacinas contra a Covid-19 podem ser una etapa importante para criar uma proteção maior", afirmou a AstraZeneca, explicando que ao unir duas pesquisas é possível obter uma "resposta imunológica melhor".

A Rússia afirmou que sua vacina tem eficácia de 95%. Atualmente está na fase 3 de testes clínicos em 40 mil voluntários. O país iniciou na semana passada a vacinação em parte da população. A AstraZeneca e a Universidade de Oxford anunciaram que sua vacina tem eficácia de 70% em média.