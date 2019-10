Ataque à faca em shopping deixa feridos na Inglaterra

publicidade

Várias pessoas foram esfaqueadas nesta sexta-feira em um shopping de Manchester, no Norte da Inglaterra, e um suspeito de 40 anos foi preso, informou a polícia. A polícia confirmou a prisão do suspeito no Twitter em, segundo a mídia local, o shopping de Arndale, onde os eventos ocorreram, foi evacuado.

Os serviços de antiterrorismo assumiram o caso. "Dada a localização do incidente e sua natureza, os agentes da polícia antiterrorista estão conduzindo as investigações", afirmou a polícia em comunicado citado pela AP. A fonte afirma ainda que as autoridades permanecem abertas a outras pistas.