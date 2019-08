publicidade

Pelo menos 42 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no domingo em um ataque aéreo contra a cidade de Morzuk, no sul da Líbia. O Governo da União Nacional (GNA), com sede em Trípoli e reconhecido pela ONU, confirmou em comunicado no Facebook que um ataque aéreo contra Morzuk causou "dezenas de mortes e feridos entre civis". O GNA atribuiu o ataque aéreo às forças rivais do marechal Jalifa Haftar.