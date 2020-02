publicidade

Dez pessoas morreram em um ataque perto da fronteira ugandesa no leste da República Democrática do Congo. "Oito civis, um agente do serviço de inteligência e um soldado morreram em um ataque na localidade de Manzahalo", afirmou John Kambale, funcionário do governo local, à AFP. O exército atribuiu o ataque ao grupo armado ADF, que intensificou os ataques desde novembro.