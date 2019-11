Ataque separatista deixa 15 mortos na Tailândia

publicidade

Ao menos 15 pessoas morreram em um ataque atribuído a separatistas muçulmanos no sul da Tailândia, informou nesta quarta-feira um porta-voz do Exército. Este foi um dos ataques mais mortíferos da história deste conflito que abala o sul da Tailândia há 15 anos.



O ataque ocorreu na noite de terça-feira, na província de Yala, onde os agressores abriram fogo contra dois postos de controle, revelou o porta-voz do Exército Pamote Prom-in. Doze pessoas morreram no momento do ataque e outras três no hospital, disse o porta-voz.



A revolta separatista explodiu em 2004 nas províncias de maioria muçulmana do sul da Tailândia, um país de população essencialmente budista. O conflito já causou cerca de 7 mil mortos, mas os atentados estão menos frequentes desde o golpe de Estado de 2014, após o qual a junta militar reforçou o contingente na região e o toque de recolher. "Isto nos lembra que ainda estão lá", comentou Don Pathan, analista especializado no conflito.