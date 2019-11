Atentado na Colômbia mata três policiais

publicidade

Três policiais morreram e outros sete ficaram feridos nessa sexta-feira em um atentado com bujões da gás contra um posto da polícia em Santander de Quilichao, em uma conflitiva zona do sudoeste da Colômbia, informou o secretário municipal Jaime Asprilla.

"Foi um atentado contra o posto da polícia com bujões de gás colocados em uma ladeira. Até o momento há três mortos e sete feridos", dois gravemente, disse Asprilla à AFP. Segundo o funcionário, o ataque não tem relação com a atual onda de protestos contra o governo do presidente Ivan Duque.

O ataque ocorreu no dia em prefeito de Bogotá, Enrique Peñalosa, decretou o toque de recolher em toda a capital colombiana, após a ocorrência de distúrbios e saques em meio aos protestos contra o presidente.