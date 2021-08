Atentados matam dezenas de afegãos e 12 militares americanos em aeroporto de Cabul

publicidade

Doze militares americanos morreram e 15 ficaram feridos nesta quinta-feira, 26, em dois ataques suicidas no aeroporto de Cabul, executados por militantes do grupo extremista Estado Islâmico (EI), informou o Pentágono. "Vários civis afegãos também morreram e ficaram feridos no ataque", disse o general Kenneth McKenzie, chefe do Comando Central dos Estados Unidos. Dezenas de afegãos também foram atingidos — o ministério da Saúde do país confirmou mais de 60 mortos e 140 feridos.

Apesar do ataque mortal, McKenzie assegurou que os Estados Unidos vão continuar com a operação de retirada de americanos e afegãos do país. "Permitam-me ser claro: embora nos entristeça a perda de vidas, tanto americanas quanto afegãs, continuamos executando a missão", disse, "que é tirar do Afeganistão a maior quantidade de evacuados e cidadãos". McKenzie disse ainda esperar que os militantes do EI tentassem executar novos ataques, mas isso "não nos impedirá de cumprir a missão".

"Estamos preparados para tomar medidas contra eles", garantiu McKenzie, ao afirmar que as forças americanas estão "preparadas e em prontidão para se defender" de possíveis novos ataques do EI. Está previsto que as retiradas do aeroporto de Cabul terminem em 31 de agosto com uma retirada completa das tropas americanas do Afeganistão após 20 anos de guerra.

O Estado Islâmico reivindicou autoria do atentado perto do aeroporto de Cabul. Mais cedo, o Talibã condenou os ataques em uma área que, segundo o grupo, está sob controle militar dos Estados Unidos. "O Emirado Islâmico condena veementemente o atentado contra civis no aeroporto de Cabul", disse um comunicado divulgado pelo porta-voz do grupo no Twitter.

O Portão Abbey, onde ocorreu a explosão, é um dos três pontos de acesso ao aeroporto internacional Hamid Karzai, onde milhares de afegãos se aglomeram nos últimos dias buscando fugir dos islâmicos radicais. Momento após as explosões, o Departamento de Estado dos EUA também alertou sobre disparos e pediu quem estivesse nos locais fosse embora "imediatamente".

Nesta quinta-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, convocou uma reunião do Conselho de Segurança sobre o Afeganistão.

