Atirador abre fogo contra pessoas nas ruas de Memphis nos Estados Unidos

Um homem de 19 anos chamado Ezekiel Kelly abriu fogo nas ruas de Memphis no estado do Tenesse nos Estados Unidos nesta quarta-feira. De acordo com a imprensa local, pelo menos duas pessoas foram atingidas no ataque e uma delas se encontra em estado grave, conforme as informações iniciais.

Segundo a Fox News, o jovem fez uma transmissão ao vivo em sua rede social enquanto efetuava os disparos a bordo de um carro. O efetivo policial em Memphis identificou o veículo como um Toyota cinza. Logo depois dos primeiros relatos, a Prefeitura da cidade pediu para que as pessoas não deixassem de suas casas.

Após algumas horas de tensão, os policiais conseguiram capturar o suspeito e o levaram em custódia.