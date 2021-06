Aumento de casos leva a novas restrições contra a Covid-19 na Austrália

publicidade

O aumento de casos de coronavírus em várias cidades da Austrália obrigou as autoridades a adotar novas restrições em algumas regiões do país. A Austrália conseguiu controlar a propagação da Covid-19 em 2020, mas atualmente registra o aumento do número de pessoas infectadas, sobretudo em quatro grandes cidades: Brisbane, Darwin, Sydney e Perth.

Nas quatro foram registrados casos da variante Delta do coronavírus, muito contagiosa. O vírus se propagou por falhas nas quarentenas de quase 40 pessoas procedentes do exterior. O foco mais importante está em Sydney atualmente. A origem seria um motorista que trabalha para as tripulações de companhias aéreas e que testou positivo há algumas semanas. Os moradores da cidade de maior população da Austrália iniciaram no domingo um confinamento de duas semanas.

O confinamento de 48 horas da cidade de Darwin e sua periferia, no norte do país, foi prorrogado até sexta-feira, pois o número contágios vinculados a uma mina de ouro isolada subiu para sete. As autoridades também pediram à população aborígene, que seria mais vulnerável ao vírus, que não viaje para Darwin.

As cidades de Perth (sudoeste) e Brisbane (leste) também reforçaram as medidas de restrição. Brisbane e sua região retomaram o uso obrigatório de máscaras e limitaram o número de pessoas autorizadas em uma reunião. Desde o início da pandemia, a Austrália contabiliza quase 30 mil casos de Covid-19 e 910 mortes, em uma população de 25 milhões de pessoas.