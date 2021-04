Autoridade do Canal de Suez anuncia que todos os navios em espera já o cruzaram

publicidade

Todos os "navios em espera" desde que o "Ever Given", um enorme navio cargueiro, encalhou no Canal de Suez em 23 de março já deixaram esta via navegável estratégica, anunciou neste sábado a Autoridade do Canal de Suez.

"O almirante Osama Rabie, presidente da SCA, anunciou neste sábado que todos os navios em espera (...) cruzaram" o istmo de Suez, de acordo com um comunicado da autoridade.

O "Ever Given", com mais de 400 metros de comprimento, foi desencalhado em 29 de março após uma longa e complexa operação.

O navio de bandeira panamenha, operado pelo armador taiwanês Evergreen Marine Corporation, foi então rebocado para o Grande Lago Amargo, no meio do Canal de Suez. Naquela mesma noite, o tráfego foi retomado entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo.

O incidente, incomum no comércio marítimo, paralisou o tráfego por uma semana. Um total de 422 navios, carregados com 26 milhões de toneladas de mercadorias, permaneceram bloqueados, segundo a SCA.

Os 61 últimos que aguardavam a vez para cruzar o canal o fizeram nas últimas horas, além de "outros 24 novos navios", segundo o comunicado.

Cerca de 19 mil navios cruzaram o canal em 2020, segundo a SCA, ou seja, uma média de 51 navios por dia.