Avião da Ethiopian Airlines pousa por engano em aeroporto em construção na Zâmbia

publicidade

Um avião de carga da companhia aérea nacional etíope Ethiopian Airlines pousou equivocadamente em um aeroporto ainda em construção no norte da Zâmbia, informou um responsável do ministério zambiano dos Transportes.

O avião pousou no domingo "por engano" na pista do futuro aeroporto internacional de Copperbelt, na província do norte zambiano de Copperbelt, afirmou o secretário permanente do ministério dos Transportes, Misheck Lungu. Atualmente, o aeroporto que opera na região é o Simon Mwansa Kapwepwe, localizado a 15 km dali.

"No momento de pousar, (o piloto) estava em comunicação com os controladores aéreos e eles disseram a ele 'não te vemos'", explicou Lungu. "Ele pousou se orientando pela vista, já que não foi guiado, e pousou em um aeroporto em construção", acrescentou.

O responsável informou que este pouso não causou danos e que será elaborado um "relatório completo" sobre o incidente. O piloto conseguiu decolar novamente e chegar ao destino previsto.

Veja Também