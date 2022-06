Avião de passageiros pega fogo ao pousar em Miami

publicidade

Investigadores estão a caminho de Miami nesta quarta-feira (22) depois que um avião pegou fogo no dia anterior ao chegar no aeroporto da cidade dos Estados Unidos devido a um problema com um trem de pouso. Três pessoas foram hospitalizadas após o acidente do Red Air Flight 203 na tarde de terça-feira, de acordo com os bombeiros de Miami-Dade. Nenhuma morte ou ferimentos graves foram relatados entre as mais de 120 pessoas a bordo.

Um vídeo mostra pessoas sendo retiradas do avião, um McDonnell Douglas MD-82, tombado na pista com o nariz dobrado enquanto uma espessa fumaça preta sai da fuselagem. "O Red Air #203 de Santo Domingo teve seu trem de pouso afundado no nariz do avião, o que parece ter causado um incêndio", disse um comunicado na conta do Aeroporto Internacional de Miami no Twitter.

O National Transportation Safety Board (NTSB), a agência do governo dos EUA encarregada de investigar acidentes de aviação civil, tuitou que sua equipe chegará a Miami nesta quarta-feira. Segundo a Red Air, havia 130 passageiros e 10 tripulantes a bordo.

Um porta-voz do aeroporto de Miami, no entanto, disse à AFP nesta quarta-feira que "126 pessoas estavam a bordo", acrescentando que não tinha "o número de membros da tripulação".