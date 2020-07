Avião de pequeno porte cai na zona norte de São Paulo

publicidade

Um avião de pequeno porte caiu no final da tarde desta quarta-feira, por volta das 18h, na avenida Braz Leme, perto do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. Um corpo carbonizado já foi retirado do local.

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local e controlaram o fogo. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) fez um isolamento na avenida.

A aeronave envolvida no acidente é um monomotor prefixo PR-OFI que decolou da cidade de Ubatuba. No momento do pouso, o piloto, que estava sozinho na aeronave, tentou arremeter, mas não conseguiu concluir a manobra. O impacto do monomotor com o solo provocou uma forte explosão. Testemunhas que presenciaram a queda gravaram vídeos.

As causas do desastre ainda são desconhecidas e serão investigadas pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).