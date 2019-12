Avião militar chileno desaparece com 38 pessoas a bordo

publicidade

Um avião militar Hércules, do governo chileno, desapareceu dos radares na noite desta terça-feira. A aeronave, saída de Punta Arenas, com destino a Antártida, tinha 38 pessoas a bordo.

De acordo com a Força Aérea Chilena (Fach), perdeu contato com a central de comunicação às 18h13min, no horário local. Ainda conforme a Fach, das 38 pessoas a bordo do Hércules C-130, 17 eram tripulantes, e 21 passageiros.

O comunicado emitido pela Fach diz que aeronaves fazem busca na região de Magallanes. Em depoimento ao jornal La Tercera, do Chile, o deputado chileno Jorge Brito, presidente da comissão de defesa da Câmara do País, declarou que as Forças Armadas já estão atuando no trabalho de busca.