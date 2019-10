Barcelona vive dia de caos durante confronto entre policiais e manifestantes

publicidade

Barcelona vive uma sexta-feira de caos e violência em razão das manifestações de centenas de milhares de pessoas, segundo a imprensa local, que protestam contra o decreto de prisão de líderes separatistas da Catalunha. Houve confronto com a polícia e o saldo desta sexta é de, pelo menos, 16 pessoas presas, além de 42 civis feridos e 200 policiais que precisaram de atendimento médico.

De acordo com o jornal El País, cinco grandes manifestações concentram-se no Centro de Barcelona nesta sexta-feira. No início da noite, pelo horário local, os distúrbios ocorriam na Via Laietana, uma das principais avenidas da região central de Barcelona. Ao longo do dia, a área, normalmente bastante frequentada, teve pouca gente na rua e serviços como transporte público operaram minimamente.

Palco de outros confrontos entre manifestantes e policiais – como testemunham o asfalto calcinado e as janelas quebradas –, a avenida do Paseo de Gracia recebeu uma maré humana amarela, vermelha e azul, as cores da bandeira da independência. Outras cidades da Catalunha também registraram protestos. Uma greve geral foi convocada na região, que responde por cerca de 20% do PIB espanhol.

O presidente do governo da Espanha, Pedro Sanchez, afirmou que garante o direito à manifestação, porém prometeu rigor com a violência. “O Estado tem todos os mecanismos para garantir a legalidade democrática e a convivência na Catalunha”, afirmou, no início da tarde, pelo horário local. “Os culpados serão identificados e levados à justiça. Não haverá impunidade ante à violência.”

Mudança de rotina

A Basílica da Sagrada Família fechou suas portas em razão de um protesto, enquanto a Ópera do Liceu cancelou sua programação e a maioria dos estandes do mercado Boqueria, muito famoso entre os turistas, permaneceram fechados. No aeroporto, 57 voos foram cancelados, segundo sua administradora Aena. E várias estradas da região foram bloqueadas nas primeiras horas da manhã, segundo fontes locais.

Programado para o dia 26 de outubro, o clássico entre Barcelona e Real Madrid foi adiado em razão das manifestações. De acordo com a imprensa, os partidos e associações independentistas programam um grande grande protesto para 26 de outubro em Barcelona.

A montadora Seat paralisou suas atividades na fábrica de Martorell, perto de Barcelona, que emprega mais de 6,5 mil pessoas. “Os prejuízos econômicos para a Catalunha já são consideráveis”, declarou a número dois do governo espanhol, Carmen Calvo.

Quinto dia de manifestações

Os protestos iniciaram após o Tribunal Supremo da Espanha condenar, na segunda-feira passada, entre nove e 13 anos de prisão, os líderes do processo separatista da Catalunha. Segundo a polícia, mais de 110 pessoas foram presas desde o início da semana, incluindo 16 na quinta-feira à noite

*Com informações da agência de notícias AFP