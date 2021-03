Bebê de seis meses recebe vacina contra Covid-19 por engano no Chile

publicidade

Uma bebê de cerca de 6 meses recebeu, por engano, uma dose da Coronavac, a vacina chinesa contra a Covid-19, na semana passada em Villarrica, no Chile. As autoridades sanitárias acompanham o caso para verificar se ela irá desenvolver algum sintoma adverso mas, até o momento, os relatos indicam que ela está com a saúde boa.

Segundo a emissora La Tercera, o caso aconteceu na semana passada e a família denunciou que a enfermeira se confundiu no momento de aplicar a vacina porque tanto a CoronaVac quanto a vacina pentavalente (indicada para crianças de 6 meses, que imuniza contra tétano, hepatite B, coqueluche, difteria e meningite tipo B) que ela iria tomar estavam no mesmo refrigerador.

A secretária regional de Saúde, Glória Rodriguez, contou que "fomos notificados imediatamente do erro que aconteceu e todas as medidas de controle e observação da criança foram tomadas"."Notificamos o Ministédio da Saúde e todas as instituições necessárias para realizar as investigações correspondentes. Estamos preocupados com a saúde da criança e estamos monitorando a evolução", explicou ela.

As vacinas contra cCovid-19 estão liberadas para pessoas acima de 16 anos no Chile porque os testes clínicos foram todos realizados com adultos. Pesquisas com crianças e bebês ainda estão nos estágios iniciais em alguns países.