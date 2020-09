Berlusconi reage bem ao tratamento contra Covid-19

publicidade

O ex-chefe do governo italiano, Silvio Berlusconi, hospitalizado por uma infecção pulmonar relacionada à covid-19, "reage de maneira ideal ao tratamento", informou neste domingo seu médico, que não escondeu o momento "delicado" do paciente, considerado "pessoa frágil" devido ao histórico médico. "O paciente está calmo e reagiu de maneira ideal ao tratamento", disse o professor Alberto Zangrillo, seu médico de família no hospital San Raffaele em Milão (norte).

"A evolução é regular", acrescentou. No entanto, "a fase é delicada" e "não devemos cantar vitória, porque [Berlusconi] pertence à categoria definida como a mais vulnerável". Berlusconi, que fará 84 anos em três semanas, anunciou na quarta-feira à noite que testou positivo para o coronavírus, assim como seus filhos, Bárbara, de 36 anos, e Luigi, 31, além de sua nova companheira, Marta Fascina, 30 anos.

Depois de uma consulta na quinta à noite em sua casa, o Dr. Zangrillo recomendou que Silvio Berlusconi fosse hospitalizado naquela mesma noite. Na sexta-feira, o médico declarou que o "Cavaliere" entrava na categoria de "paciente em risco devido à idade e patologias prévias", como uma intervenção de coração aberto. Ele também falou de uma "infecção pulmonar diagnosticada em um estágio inicial".