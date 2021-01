Biden assina termo de posse e nomeações do primeiro escalão do governo dos EUA

publicidade

O democrata Joe Biden acaba de assinar seu termo de posse como novo presidente dos Estados Unidos. Ele foi oficializado no cargo junto à vice-presidente Kamala Harris em cerimônia ocorrida nesta quarta-feira às 14 horas de Brasília. As nomeações para o primeiro escalão do governo também ganharam a assinatura de Biden no período da tarde, dando sequência aos ritos da política norte-americana neste dia de transição de poder.

Protocolar, o evento de assinatura do termo de posse aconteceu no Capitólio, na companhia da primeira-dama, Jill Biden, da vice-presidente, Kalama Harris, da presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, e outros líderes americanos. De acordo com a equipe de comunicação do novo governo, Biden e Harris devem chegar à Casa Branca pela primeira vez enquanto dirigentes do país por volta das 17h15min de Brasília.

