Biden determina envio de mil soldados para evacuações no Afeganistão

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou neste domingo o envio de mais mil soldados a Cabul, capital do Afeganistão tomada pelo Talibã. Os militares devem auxiliar na retirada de milhares de civis norte-americanos e afegãos, informou uma autoridade do Pentágono.

Ao todo, 6 mil soldados estarão em Cabul "nos próximos dias", disse uma fonte sob condição de anonimato, enquanto os que tentavam sair com segurança do Afeganistão seguiam para o aeroporto.

O movimento radical islâmico está a um passo do retornar ao poder do país, 20 anos depois de ser derrubado por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos por sua recusa em entregar o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, após os ataques de 11 de setembro de 2001. O presidente afegão, Ashraf Ghani, fugiu do país neste domingo para "evitar um banho de sangue", quando o Talibã entrou na capital, concluindo uma ofensiva relâmpago em todo o território.

