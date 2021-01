Biden nomeia mulher trans para cargo de alto nível na Saúde

publicidade

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira a nomeação para ocupar o cargo da subsecretaria de Saúde, que será a primeira funcionária federal transgênero confirmada pelo Senado americano. Biden escolheu Rachel Levine para ser subsecretária do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS em inglês) dos Estados Unidos, disse o escritório de transição presidencial em um comunicado.

Nos Estados Unidos, os altos cargos de governo precisam da confirmação do Senado, que passará a ser controlado pelos democratas depois que Biden e a vice-presidente eleita, Kamala Harris, tomarem posse na quarta-feira. "Levine trará a liderança constante e a experiência essencial que precisamos para que as pessoas superem esta pandemia", disse Biden. "Ela é uma opção histórica e profundamente qualificada para ajudar a liderar os esforços da Saúde de nosso governo", apontou.

Veja Também

Biden herdará várias crises ao chegar na Casa Branca, a maior delas sendo a pandemia de coronavírus, que deixa quase 400 mil mortos no país no último ano. O presidente eleito planeja vacinar 100 milhões de pessoas durante seus primeiros 100 dias no cargo e disse que buscará bilhões de dólares do Congresso para financiar centros de imunização em massa.

Levine é atualmente secretária de Saúde do estado da Pensilvânia e professora de pediatria e psiquiatria na Escola de Medicina da Universidade Penn State. Biden nomeou o político da Califórnia, Xavier Becerra, como secretário da Saúde. Se o Senado o confirmar, Becerra será o primeiro hispânico a liderar o HHS.