Biden pede aos serviços de inteligência relatório em 90 dias sobre origem da Covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou nesta quarta-feira que as agências de inteligência de seu país o informem nos próximos três meses se a Covid-19 surgiu na China de uma fonte animal ou de um acidente de laboratório. As agências devem "redobrar seus esforços para coletar e analisar as informações que podem nos aproximar de uma conclusão definitiva e apresentar um relatório em 90 dias", disse Biden em um comunicado divulgado pela Casa Branca.

O pedido ocorre no mesmo dia em que as autoridades chinesas acusaram o governo americano de disseminar teorias "conspiratórias" sobre a origem da pandemia do coronavírus. Os primeiros casos da Covid-19 foram identificados no final de 2019 na metrópole chinesa de Wuhan, antes de o vírus se espalhar pelo mundo e causar mais de 3,5 milhões de mortes.

As autoridades chinesas sempre negaram a teoria de que o coronavírus surgiu em um laboratório, especificamente no Instituto de Virologia de Wuhan. A acusação foi feita de forma direta pelo então presidente americano, Donald Trump.

Nesta semana, uma matéria do jornal americano The Wall Street Journal (WSJ) reacendeu essa hipótese, e os pedidos de uma investigação mais profunda a respeito se multiplicam - inclusive na comunidade científica.

