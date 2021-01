Biden quer que governo federal compre mais produtos fabricados nos Estados Unidos

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinará nesta segunda-feira uma ordem executiva pedindo às agências federais que comprem mais produtos locais para para promover aqueles "Made in America" ​​e fortalecer as cadeias de abastecimento, disseram altos funcionários Casa Branca, afirmando que a nova administração continua comprometida em trabalhar com parceiros e aliados para modernizar as regras de comércio internacional. Isso é muito significativo, visto que só a contratação responde por quase 600 bilhões de dólares em gastos federais.

Este texto, explicaram funcionários da Casa Branca, visa relançar a produção nacional e preservar empregos, aumentando "o investimento em indústrias manufatureiras e trabalhadores". O novo decreto deve ainda reduzir as possibilidades de contornar as regras que obrigam o governo federal a comprar prioritariamente produtos fabricados no país. Em particular, o democrata deseja limitar a maneira como as agências federais carimbam os produtos que desejam comprar "Made in America", a fim de eliminar as brechas legais exploradas por empresas que fabricam apenas uma pequena parte dos produtos norte-americanos.

Já faz muito tempo que o governo dos EUA utiliza toda a força das preferências domésticas atuais para apoiar os trabalhadores e empresas do país, fortalecendo a economia, os trabalhadores e as comunidades em todo o território, disse o oficial. A Ordem Executiva do Presidente estabelece as metas e padrões necessários para usar compras federais e outras formas de assistência federal com requisitos de preferência doméstica, como uma forma de investir proativamente na indústria americana para que ela possa continuar a liderar no mercado global, disse a Casa Branca.

A ordem executiva a ser assinada orienta as agências a fecharem as lacunas atuais em como o conteúdo nacional é medido, a aumentar os requisitos de conteúdo nacional e nomeia um novo líder sênior no Gabinete Executivo do Presidente encarregado de uma abordagem política nacionalista. Este pedido cria uma revisão central das isenções da agência de requisitos para 'Buy American', cumprindo o compromisso do presidente de reprimir isenções desnecessárias. Também orienta a Administração de Serviços Gerais a publicar isenções relevantes em um site disponível ao público.

Barragem de voos

Biden também deve restabelecer nesta segunda a proibição de viagens da maioria dos cidadãos não-americanos do Brasil, Irlanda, Reino Unido e 26 outros países europeus, revertendo uma ordem de 18 de janeiro do presidente Donald Trump que suspendeu essas restrições. A mudança ocorre depois que o conselheiro médico-chefe, Anthony Fauci, alertou que novas cepas do coronavírus mais infecciosas na África do Sul e no Brasil poderiam reduzir a potência das duas vacinas administradas nos EUA.