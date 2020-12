Biden teria escolhido Lloyd Austin para comandar Pentágono

publicidade

Lloyd Austin, que liderou as tropas norte-americanas durante a incursão em Bagdá em 2003, foi escolhido pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, para se tornar o primeira secretário de Defesa negro, informou nesta segunda-feira a imprensa local. Veterano de conflitos no Iraque e no Afeganistão, o general de reserva de 67 anos superou a até então favorita ao cargo, ex-subsecretária de Defesa Michele Flournoy, em meio à crescente pressão sobre o próximo presidente democrata para que que nomeie mais minorias em cargos-chave de seu gabinete.

Biden poderá revelar oficialmente a escolha nesta terça-feira, informou o Politico, primeiro veículo a divulgar a indicação. Se for aprovado pelo Senado, o general da reserva se tornará o primeiro afrodescendente a comandar o maior exército do mundo, no qual a comunidade negra está fortemente representada.

Austin também atuou como ex-diretor do Comando central do Exército (Centcom), organismo que supervisiona as ações militares no Oriente Médio.

Deixou as forças armadas em 2016 e trabalhou na indústria da defesa, como muitos de seus antecessores. É membro do conselho de administração da Raytheon Technologies, o que lhe rendeu críticas de alguns setores progressistas.