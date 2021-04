Biden vê oportunidade econômica extraordinária na luta contra mudanças climáticas

publicidade

Durante a Cúpula de Líderes sobre o Clima, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que vê uma "oportunidade econômica extraordinária" na luta contra as mudanças climáticas. O discurso ocorreu nesta quinta-feira, no começo da reunião de 40 chefes de Estado do mundo para discutir os problemas do meio ambiente.

Já o presidente da China, Xi Jinping, reafirmou o objetivo de neutralidade de carbono até 2060. Este compromisso citado pelo chefe de Estado chinês é o mesmo anunciado em dezembro, durante uma reunião na ONU. Jinping também comentou o protagonismo do país na Conferência de Biodiversidade, agendada para ocorrer ainda em 2021.

O premiê do Japão, Yoshihide Suga, afirmou que a luta contra o aquecimento global não é mais um constrangimento, mas uma força que move as economias globais. A chanceler alemã, Angela Merkel, brindou o retorno dos Estados Unidos à mesa de debates sobre o clima. Ela chegou a criticar o isolamento promovido durante a gestão de Donald Trump.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recordou que a energia nuclear tem um papel importante no futuro do clima mundial. No país, cerca de 18% da eletricidade vem dos reatores nucleares, equipamentos aprimorados desde o desastre de Chernobyl.