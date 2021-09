Biden visitará os três locais dos atentados de 11 de setembro

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitará no próximo sábado, 11 de setembro, os três locais emblemáticos dos atentados ocorridos há 20 anos, anunciou a Casa Branca neste sábado.

O presidente e sua esposa Jill Biden querem, segundo o comunicado, "honrar e homenagear as vidas perdidas". Eles participarão de cerimônias em Nova York, onde caíram as torres gêmeas do World Trade Center; em Shanksville, na Pensilvânia, onde um avião desviado por quatro jihadistas caiu; e em Arlington, na Virgínia, não muito longe de Washington, onde o Pentágono foi atacado.

Biden pretendia marcar simbolicamente o 20º aniversário dos ataques de 11 de setembro de 2001 com a retirada das tropas americanas do Afeganistão, para onde foram destacadas após o trágico episódio.

Porém, a guerra no Afeganistão terminou em meio ao caos e os Estados Unidos foram pegos de surpresa pelo rápido avanço dos talibãs, com 13 militares americanos mortos em meio à evacuação acelerada de Cabul.