Boeing dará 100 milhões de dólares a famílias de vítimas de acidentes com o 737 MAX

A Boeing anunciou nesta quarta-feira que vai pagar 100 milhões de dólares para as comunidades e famílias das vítimas de dois acidentes com o avião 737 MAX, nos quais 346 pessoas morreram. "Esses fundos ajudarão a financiar a educação, as despesas diárias e as dificuldades das famílias das vítimas" e também "o desenvolvimento econômico das comunidades afetadas", afirmou a companhia em um comunicado.

A construtora americana, amplamente criticada pela forma que lidou com as duas tragédias, descreveu a quantia como um "investimento inicial a ser pago ao longo de vários anos"