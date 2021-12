Bolívia tem recorde de casos de Covid-19 por "relaxamento", diz governo

publicidade

A Bolívia alcançou um recorde histórico de 4.934 contágios de Covid-19 em 24 horas devido, principalmente, ao "relaxamento" das medidas de biossegurança, declarou o governo. O aumento dos casos positivos levou várias cidades a cancelar reuniões públicas e comemorações de fim de ano.

"Há vários fatores incidindo" para o aumento de infecções, declarou o ministro da Saúde, Jeyson Auza. "Um deles é o relaxamento relativo às medidas de biossegurança", acrescentou. O governo exige o uso de máscaras, distanciamento de pelo menos um metro entre as pessoas em lugares públicos, além da higiene e desinfecção frequente das mãos.

O país também se encontra em plena campanha de vacinação gratuita e voluntária. Nesse sentido, o certificado de imunização será exigido a partir de janeiro para entrada em lugares públicos. "Temos que aumentar as medidas de biossegurança" para evitar o descontrole da doença, advertiu o ministro Auza em entrevista coletiva.

A Bolívia ainda não confirmou a presença da variante ômicron no país, que já foi detectada nos vizinhos Argentina, Chile e Brasil.

No departamento de Santa Cruz, o mais populoso e desenvolvido da Bolívia, o número de doentes disparou, com 2.378 casos positivos nesta terça-feira, mais de 48% do total nacional (4.934). Os serviços de saúde dessa região qualificaram o surto como "a pior tempestade" de contágio desde o início da pandemia, em março de 2020. Outros departamentos, como La Paz e Cochabamba, também registram aumento nos casos.

As administrações dos municípios mais populosos do país - La Paz, El Alto, Cochabamba e Santa Cruz - decidiram suspender todas as reuniões públicas de Ano Novo por conta do crescimento da doença. "Primeiro vem a vida, depois as festas, e por isso decidimos suspender as comemorações de Ano Novo", afirmou o prefeito de La Paz, Iván Arias.

O governo de Santa Cruz, por sua vez, também proibiu a venda de bebidas alcoólicas entre 30 de dezembro e 3 de janeiro. Com 11,5 milhões de habitantes, a Bolívia acumula mais de 585.620 casos positivos de Covid-19 e mais de 19.620 óbitos relacionados à doença.

