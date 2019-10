Bolivianos comparecem às urnas com Morales e Mesa na disputa pela presidência

publicidade

Mais de 7,3 milhões de bolivianos comparecem às urnas neste domingo para eleições que definirão o presidente e o vice-presidente para o período 2020-2025, nas quais Evo Morales busca o quarto mandato e tem como grande rival o ex-presidente Carlos Mesa. A votação começou oficialmente às 8h locais (9h de Brasília) e deve prosseguir até 16h (17h de Brasília). As pesquisas apontam um leve favoritismo para o atual presidente.

A votação, obrigatória, foi inaugurada pela presidente do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), María Eugenia Choque, que ressaltou as garantias de transparência do processo. "A população pode ficar tranquila, porque foram adotadas as medidas necessárias para resguardar o voto", afirmou Choque, diante dos temores expressados por setores da oposição sobre algum tipo de fraude organizada pelo governo.

Um total de 7.315.364 bolivianos estão registrados para votar em 5.301 seções eleitorais espalhadas pelos país. Os bolivianos no exterior votam em embaixadas e consulados. Uma pesquisa divulgada por uma universidade estatal aponta 32,3% das intenções de voto para Morales e 27% para Mesa, cenário que aponta um segundo turno, algo que seria inédito para Morales.