Boris Johnson é questionado sobre balanço do coronavírus

O primeiro-ministro Boris Johnson foi pressionado pelo líder da oposição, nesta quarta-feira, devido ao grande número de casos de contágio e de mortos pelo coronavírus no Reino Unido, e prometeu apresentar uma estratégia de desconfinamento no domingo.

Um relaxamento do confinamento decretado em 23 de março é particularmente delicado, dada a magnitude da pandemia. Embora o número de mortes tenha começado a diminuir, o país ultrapassou a Itália e está atrás dos Estados Unidos nesse indicador.

As autoridades britânicas identificaram 29.427 mortes - um número que excede 32 mil se somadas as mortes prováveis, mas que não foram confirmadas por teste.

"Como chegamos a isso?", questionou o novo líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, que desafiou pela primeira vez o chefe do governo no Parlamento desde sua eleição, em 4 de abril, à frente de sua legenda."Embora as mortes nos hospitais pareçam estar caindo, o número de mortes em casas de repouso está aumentando", afirmou ele.

Falando em uma Câmara dos Comuns parcialmente vazia, já que a maioria dos deputados acompanha os debates a distância, Boris Johnson expressou seu "profundo pesar" pelo número de vítimas nas casas de repouso.

Ele reconheceu as dificuldades em obter equipamento de proteção e garantiu que há um "grande esforço" para obter um número suficiente de trajes de proteção. O premiê disse ainda que sua "ambição" era atingir 200 mil testes por dia "no final do mês", o dobro do número no final de abril.

Anúncios no domingo

Essa estratégia de testes deve permitir evitar uma maior disseminação da doença, em caso de relaxamento do confinamento prorrogado até quinta-feira. Pressionado pela oposição para revelar sua estratégia, Boris Johnson prometeu dizer mais no domingo.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, sugeriu que os cafés com espaços ao ar livre possam reabrir."Há evidências de que a propagação é muito mais fraca em ambientes externos, então pode haver soluções que algumas empresas possam implementar, como cafés, especialmente no verão", disse o ministro à Sky Wednesday.

Uma forte pressão pesa sobre os ombros de Boris Johnson, devido às dramáticas consequências econômicas e sociais do confinamento. Hoje, são mais de 6 milhões de pessoas em desemprego parcial e demissões que se acumulam. A preocupação é particularmente forte no setor de turismo, à medida que o verão se aproxima.

O líder conservador alertou, porém, para o risco de um "desastre econômico" no caso de um segundo pico epidêmico.

Irritando os deputados ao optar por apresentar esse desconfinamento primeiro à população, o primeiro-ministro disser quer, se possível, implementar algumas dessas medidas na segunda-feira."Acho que seria legal as pessoas terem uma ideia do que vai acontecer no dia seguinte. É por isso que acho que o domingo é a melhor hora para fazer isso", alegou.

Este foi seu retorno à Câmara dos Comuns após sua hospitalização, seguido de um período de convalescença. O primeiro-ministro não se apresentava aos deputados desde 25 de março. Seu confronto com Keir Starmer estava marcado para a quarta-feira da semana passada, mas o nascimento de seu filho com Carrie Symonds fez o premiê perder a tradicional sessão de perguntas e respostas ao governo.

Enquanto isso, o confinamento mostrou seus efeitos, e o país passou do pico da epidemia, anunciou o líder de 55 anos, na semana passada. Para complicar a situação, o comitê de cientistas encarregado de aconselhar o governo também passa por um mau momento.

Após a controvérsia provocada pela presença nas reuniões do polêmico conselheiro de Boris Johnson, Dominic Cummings, o epidemiologista Neil Ferguson, muito ouvido durante a crise, teve de renunciar, após violar o confinamento que ele mesmo recomendou. Segundo o Telegraph, ele autorizou uma mulher apresentada como sua amante a visitá-lo em sua casa.

