Boris Johnson está perto de se tornar primeiro-ministro do Reino Unido

A corrida para a sucessão da primeira-ministra britânica Theresa May termina nesta segunda-feira com o encerramento da votação dos membros do Partido Conservador, e salvo uma surpresa Boris Johnson será na terça-feira declarado o vencedor. Favorito nas pesquisas, Johnson já pode esperar dificuldades internas, com alguns integrantes do governo em desacordo com a sua estratégia sobre o Brexit, e a crise diplomática com o Irã.

"Bojo", como é chamado, de 55 anos, é ex-prefeito de Londres e ex-ministro das Relações Exteriores. Ele enfrenta Jeremy Hunt, 52 anos, seu sucessor no comando da diplomacia britânica. De acordo com uma pesquisa publicada pelo blog conservador Conservativehome, Johnson venceria com 73% dos votos dos 160 mil membros do partido. A votação terminará às 16h (13h de Brasília) e os resultados serão anunciados na manhã de terça-feira. O vencedor será nomeado chefe do Partido Conservador e será apresentado na quarta-feira perante a rainha Elizabeth II, que vai confiar a ele a responsabilidade de formar o governo.

Caberá ao vencedor ter sucesso onde que May falhou: concretizar o Brexit, em um país profundamente dividido sobre o assunto, três anos após o referendo de 23 de junho de 2016. O futuro chefe do governo também terá que lidar com as tensões no Golfo e a captura pelo Irã do Stena Impero, um petroleiro de bandeira britânica.

Personagem excêntrico e polêmico, Johnson causa profunda animosidade entre os opositores do Brexit, muitos dos quais consideram que o seu apoio à saída da UE em 2016 serviu apenas como instrumento de suas ambições pessoais. Johnson se apresenta como o salvador do Brexit, inicialmente marcado para 29 de março, mas adiado para 31 de outubro, e elogia seu "otimismo": "Onde há contade, há solução", diz.

Sem nunca poupar metáforas grandiosas, comparou nesta segunda-feira o processo do Brexit ao primeiro passo na Lua. "Se eles conseguiram retornar à atmosfera da Terra em 1969 com um código informático artesanal, poderemos resolver o problema de um comércio sem atrito na fronteira da Irlanda do Norte", escreveu ele em sua coluna no Telegraph.

A fronteira na ilha da Irlanda, entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, membro da União Europeia, é o principal obstáculo no processo Brexit. Johnson não descarta uma saída da União Europeia (UE) sem acordo, o uma ideia que não é unânime entre os conservadores. Dois dias atrás, o ministro das Finanças, Philip Hammond, declarou que faria "tudo" para impedir uma saída sem acordo e depois garantiu que se Jonhson vencer apresentará sua renúncia