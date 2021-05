Brasil registra 2.403 mortes e 82.039 novos casos de Covid-19 em 24h

publicidade

O Brasil registrou 2.403 óbitos causados pela Covid-19 entre ontem e hoje, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta quinta-feira.

Com os registros, 444.094 vidas foram perdidas para a doença. O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal apontou ainda 82.039 novos casos de Covid-19 em 24 horas, com um total de 15.849.094 registros desde o início da pandemia.

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os estados com o maior número de óbitos, respectivamente. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 14 milhões de pessoas já se recuperaram da Covid-19 no país.

Segundo o Conass, a taxa de letalidade do coronavírus no Brasil é de 2,8% e a taxa de mortalidade por cada 100 mil habitantes é de 211,3. A média móvel de óbitos nos últimos 7 dias continua abaixo de 2 mil ao registrar 1.954 ; a média móvel de novos casos é de 65.729.