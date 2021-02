Brasil tem 1.212 mortes por Covid-19 em 24h e passa os 245 mil óbitos

publicidade

O Brasil registrou 1.212 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste sábado. Com isso, chega a 245.977 o número de óbitos pela doença no País. Segundo o relatório da pasta, 57.472 novos casos de infecção pelo novo coronavírus foram confirmados no mesmo período, elevando o total de registros no País para 10.139.148.

São Paulo, Minas Gerais e Bahia se mantêm como os estados com maiores números de casos confirmados. A média móvel de mortes diárias atingiu hoje o patamar de 1.070, redução de 2,8% em relação ao registrado há 14 dias. Já a média móvel de novos casos por dia é de 45.810. Na comparação com 5 de fevereiro, houve redução de 8%.

#Atualização - O @minsaude divulga diariamente as informações sobre a #Covid19 no Brasil. Os dados deste sábado (20/02) estão atualizados.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣



Acesse o Localiza SUS e confira a situação nacional e de todos os estados: https://t.co/fMT69tP26i pic.twitter.com/CbU7W164kG — Ministério da Saúde (@minsaude) February 20, 2021

O Ministério da Saúde divulgou na última quinta-feira o cronograma de entrega das doses das vacinas contra a covid-19 para os estados em fevereiro por grupo prioritário. A medida havia sido determinada em reunião realizada nesta quarta-feira (17) com os governadores. Após pressão de governadores, Pazuello anunciou um cronograma de entregas, a quantidade de imunizantes e os contratos para compra de mais vacinas. De acordo com o ministério, do final de fevereiro até julho, serão distribuídas aos estados mais de 230,7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.

O ministério divulgou detalhes sobre as próximas entregas, que acontecem ainda este mês: serão 2 milhões de doses da AstraZeneca/Fiocruz, importadas da Índia, e 9,3 milhões da Sinovac/Butantan, produzidas pelo instituto paulista. Em março, a pasta também aguarda a chegada de 18 milhões de doses da vacina do Butantan e mais 16,9 milhões da vacina da AstraZeneca.

O cronograma do primeiro semestre apresentado pelo ministro também leva em conta as negociações com os laboratórios União Química/Gamaleya e Precisa/Bharat Biotech, que garantirão a chegada da vacina russa Sputnik V e da indiana Covaxin, respectivamente. A previsão é de que o contrato com os dois laboratórios seja assinado ainda nesta semana.

