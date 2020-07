Brasil totaliza 77.851 mortes pela Covid-19 e casos chegam a 2.046.328

publicidade

O Brasil registrou 1.163 novas mortes pela Covid-19 nesta sexta-feira, elevando o total de óbitos para 77.851. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 24 horas foram confirmados 34.177 novos casos da infecção no Brasil. Com isso, o número total de infectados pela coronavírus chegou a 2.046.328.

Até o momento, segundo o governo federal, 1.321.036 pessoas já estão curadas da doença, enquanto outras 647.441 seguem em acompanhamento.

Mais cedo, nesta sexta-feira, o diretor-executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan, afirmou que no Brasil, o número de casos da doença se estabilizou na casa dos 40 mil nas últimas semanas, mas ainda não apresentou uma tendência de queda sustentada. "O vírus ainda dita a regra em muitos países, inclusive no Brasil", alertou.

Ryan destacou que o crescimento da epidemia no país já não é exponencial, como em abril, maio e junho. Ele explicou que a taxa de reprodução, conhecida como R, recuou da faixa de R1,5 a R2 para cerca de R1, o que significa que, na maioria dos estados, uma pessoa contaminada já não infecta mais de um indivíduo.