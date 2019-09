Busto de Hitler é encontrado em porão do Senado francês

publicidade

O Senado francês informou nesta quarta-feira que está investigando a descoberta de um busto de Hitler, herdado da ocupação nazista de Paris, no porão da câmara alta do Parlamento. O jornal Le Monde revelou que o busto de 35 centímetros havia sido encontrado junto com uma bandeira nazista de dois por três metros no porão do Senado.



"Eu não estava ciente da presença desse busto", disse o presidente do Senado, Gerard Larcher, aos repórteres, acrescentando que havia encomendado um inventário completo de todos os objetos no porão. Larcher disse estar seguro de que o pessoal do Senado não tentou esconder a presença da efígie de metal.



Entre 1940 e 1944, o majestoso Palácio do Senado, localizado nos Jardins de Luxemburgo, foi ocupado pelos principais comandantes da força aérea nazista (Luftwaffe). Depois foi libertado pelas forças aliadas e por alguns membros da resistência francesa em 25 de agosto de 1944, após uma semana de combates.