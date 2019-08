Canadá concederá anistia a quem foi preso por porte de maconha

publicidade

Nove meses após a legalização da maconha para uso recreativo no Canadá, o governo federal anunciou nesta quinta-feira a entrada em vigor de uma lei que simplifica a obtenção de anistia para quem já foi condenado por simples posse desta droga.

As solicitações de anistia ou suspensão de casos judiciais agora são gratuitas e podem ser feitas na internet usando um formulário on-line. Além disso, o tratamento dos casos será acelerado, anunciou o ministro da Justiça canadense, David Lametti.

Uma solicitação de anistia custava 631 dólares canadenses (cerca de 1.800 reais) e levava entre cinco e dez anos para ser analisada. Agora a anistia poderá cobrir 250 mil pessoas, explicou Lametti.

A medida particularmente beneficia "as comunidades marginalizadas", disse o ministro, uma vez que a lei antiga "teve um impacto desproporcional sobre elas no passado" e muitas vezes as impediu de ter um emprego ou de encontrar um lar. Os estrangeiros condenados no Canadá também podem optar pela anistia.