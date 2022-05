Carlos Ghosn é interrogado pela justiça do Líbano

publicidade

A justiça libanesa interrogou Carlos Ghosn depois de receber uma notificação da Interpol para sua detenção, informou uma fonte judicial à AFP. Ghosn, que possui as nacionalidades libanesa, francesa e brasileira, deve ser julgado em Tóquio por supostos desvios financeiros quando comandava a Nissan. Ele vive em Beirute desde sua fuga do Japão no fim de 2019.

"O juiz Imad Kabalan interrogou Ghosn na presença de seu advogado sobre a difusão vermelha da Interpol, baseada na ordem internacional de detenção emitida pela França em abril", afirmou a fonte, que pediu anonimato.

A notificação é baseada na ordem de detenção emitida pela justiça francesa contra Ghosn no âmbito de uma investigação sobre abuso de bens sociais, abuso de confiança, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Desde que fugiu do Japão em dezembro de 2019, Ghosn não pode sair do Líbano, pois está proibido pela justiça de viajar.

Veja Também