Casa Branca ordena que chefe da FDA autorize vacina hoje ou renuncie, diz jornal

O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, disse a Stephen Hahn, o comissário da Administração de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos (FDA, em inglês) que apresentasse sua renúncia se a agência não aprovar a primeira vacina contra o coronavírus do país, da Pfizer, até o final desta sexta-feira, segundo o jornal Washington Post. O jornal citou pessoas a par da situação que falaram sob condição de anonimato por não estarem autorizados a discutir o ocorrido.

A ameaça veio no mesmo dia em que o presidente Donald Trump tuitou que a FDA é "uma tartaruga grande, velha e lenta" no manuseio de vacinas, enquanto exortava Hahn a "lançar as benditas vacinas AGORA". Ele acrescentou: "Pare de jogar e comece a salvar vidas!!!"

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!!