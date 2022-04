Chefe da UE prevê "decomposição" da Rússia e "futuro europeu" para a Ucrânia

publicidade

A Rússia está condenada à "decomposição" de suas estruturas econômicas, enquanto um "futuro europeu" aguarda a Ucrânia, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta sexta-feira, em Kiev.



"A Rússia afundará na decadência econômica, financeira e tecnológica, e a Ucrânia caminhará em direção a um futuro europeu", disse von der Leyen em entrevista coletiva ao lado do presidente ucraniano Volodimir Zelensky. "Seu combate é também nosso combate. Se estamos hoje em Kiev é para enviar uma forte mensagem de que a UE (União Europeia) está junto com vocês", declarou a chefe do Executivo do bloco.

Von der Leyen, que viajou à Ucrânia com o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, condenou o massacre de civis na cidade ucraniana de Bucha e o atribuiu às tropas russas, que durante várias semanas ocuparam essa cidade perto de Kiev. "Nossa humanidade foi destruída em Bucha", declarou, classificando como "apavorante" o bombardeio da estação de trens de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, que nesta sexta-feira deixou cinquenta mortos. "Estamos ativando todo nosso poderio econômico para que (o presidente russo, Vladimir) Putin, pague um preço muito, muito alto", acrescentou.

Zelensky expressou seu "agradecimento pessoal" a Von der Leyen pelas cinco rodadas de sanções da UE contra a Rússia, mas considerou que elas "não são suficientes". Os russos "nos tiraram tantas coisas. Nos tiraram territórios, pessoas. Podemos recuperar a terra, mas nunca poderemos recuperar as pessoas", declarou. "A Rússia deve ser responsabilizada por tudo isso. É por isso que peço que nos ajudem com suas sanções. Elas só devem ser ampliadas", destacou.Von der Leyen falou da vontade da Ucrânia de aderir à UE. "Estamos juntos com vocês em seu sonho da Europa", disse. A presidente do Executivo da UE entregou a Zelensky um questionário como "base" de discussões para as próximas semanas. "Aqui é onde começa seu caminho para a Europa e para a União Europeia", afirmou.