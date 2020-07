China acusa agentes dos Estados Unidos de invadirem consulado em Houston

publicidade

O ministério das relações exteriores da China acusou agentes dos Estados Unidos de entrarem no consulado em Houston, no Texas, sem autorização, após os adidos diplomáticos chineses deixarem o local na sexta-feira, 24, cumprindo ordem do governo americano que fechou o consulado, em mais um episódio na crise geopolítica entre os governos de Washington e Pequim.

"A China expressa sua forte insatisfação e se opõe de maneira assertiva contra a entrada forçada dos EUA no consulado geral em Houston", diz a nota da pasta, prometendo uma resposta e afirmando que o ato vai contra normas internacionais. Fotos de agências de notícias mostram agentes federais olhando portas no consulado e um chaveiro foi visto no local.

Em Chengdu, no sudoeste da China, a polícia local reforçou a segurança em volta do consulado dos Estados Unidos na cidade após um homem ser detido atirando fogos de artifício contra o local. Na sexta-feira, 24, o governo chinês ordenou o fechamento da representação diplomática americana.